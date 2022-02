Arisa: “Cuore” è il nuovo video online da oggi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Arisa per la più dolce delle ballate. Il singolo di Arisa Cuore è il quinto estratto dal nuovo disco ‘Ero Romantica’. Arisa: un’intensa coreografia nel nuovo video Sullo sfondo: palazzi d’epoca e il fascino di una Milano avvolta dalle ombre della notte. In primo piano, una coppia che balla, unita da una forte intimità, legata da un profondo sentimento. Un delicato dialogo tra arpeggi di chitarra, pianoforte e archi accompagnano con leggerezza una voce inconfondibile. Il nuovo video di Arisa è “Cuore” “Cuore” è il quinto singolo estratto da “Ero Romantica”, il nuovo disco uscito il 26 novembre per Pipshow Under exclusive license to Believe Artist Services. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022)per la più dolce delle ballate. Il singolo diè il quinto estratto daldisco ‘Ero Romantica’.: un’intensa coreografia nelSullo sfondo: palazzi d’epoca e il fascino di una Milano avvolta dalle ombre della notte. In primo piano, una coppia che balla, unita da una forte intimità, legata da un profondo sentimento. Un delicato dialogo tra arpeggi di chitarra, pianoforte e archi accompagnano con leggerezza una voce inconfondibile. Ildiè “” “” è il quinto singolo estratto da “Ero Romantica”, ildisco uscito il 26 novembre per Pipshow Under exclusive license to Believe Artist Services. ...

Ultime Notizie dalla rete : Arisa Cuore Cuore di Arisa, il video ufficiale con Vito Coppola È Cuore , il nuovo video di Arisa online da oggi 14 febbraio, non a caso il giorno di San Valentino. È il quinto singolo estratto da "Ero Romantica", disco uscito il 26 novembre. Diretto da Marco ...

