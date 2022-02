Anziano non rispondeva al telefono ai famigliari: i vigili del fuoco entrano in casa e lo trovano morto (Di lunedì 14 febbraio 2022) MONTEGRANARO - Allarme nella tarda serata di sabato scorso, poco dopo le ore 22, dove è stato trovato senza vita un uomo di 72 anni. La vittima non rispondeva ai famigliari che avevano provato a ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 14 febbraio 2022) MONTEGRANARO - Allarme nella tarda serata di sabato scorso, poco dopo le ore 22, dove è stato trovato senza vita un uomo di 72 anni. La vittima nonaiche avevano provato a ...

