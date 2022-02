Antonino Spinalbese sorprende con la dedica di San Valentino. Chi ha preso il posto di Belen? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Antonino Spinalbese gioca a fare il bel misterioso o c’è già un’altra donna dopo Belen? E’ nel giorno di San Valentino che gli innamorati si lasciano andare e tra le storie Instagram dell’ex compagno di Belen appaiono delle iniziali che precedono un cuore rosso. Antonino sta dichiarando il suo amore a qualcuno che ha le iniziali “SV”? Che si tratti di un doppio nome, di una sigla che faccia capire a chi deve comprendere che lui sta pensando a lei? Forse il gossip viaggia troppo con la fantasia ma Antonino Spinalbese questa volta contribuisce a fare partire il dolce pettegolezzo. In genere posta foto con sua figlia ed è infatti a Luna che dedica il suo San Valentino ma poi tra le stories aggiunge altro. I Baci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022)gioca a fare il bel misterioso o c’è già un’altra donna dopo? E’ nel giorno di Sanche gli innamorati si lasciano andare e tra le storie Instagram dell’ex compagno diappaiono delle iniziali che precedono un cuore rosso.sta dichiarando il suo amore a qualcuno che ha le iniziali “SV”? Che si tratti di un doppio nome, di una sigla che faccia capire a chi deve comprendere che lui sta pensando a lei? Forse il gossip viaggia troppo con la fantasia maquesta volta contribuisce a fare partire il dolce pettegolezzo. In genere posta foto con sua figlia ed è infatti a Luna cheil suo Sanma poi tra le stories aggiunge altro. I Baci ...

Advertising

telodogratis : Antonino Spinalbese, dedica misteriosa per San Valentino: ha già dimenticato Belen? - occhio_notizie : Belen Rodriguez, la verità su Stefano De Martino e i suoi ex: ''A letto siamo sempre andati d'accordo''… - infoitcultura : Antonino Spinalbese risponde a Belen: 'Felice con Stefano' - zazoomblog : Antonino Spinalbese chi è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez? Età e dove è nato lavoro altezza figlia Instagram -… - infoitcultura : Stefano De Martino e Antonino Spinalbese per Belen sono due ottimi papà -