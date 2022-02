Antonella Clerici al suo Vittorio: “San Valentino è un giorno come tanti” e lui risponde (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non per tutti gli innamorati San Valentino è un giorno da non dimenticare e per festeggiare; per Antonella Clerici infatti è un giorno come un altro, come tutti gli altri. Potrebbe non apparire una dichiarazione d’amore e invece il post che la Clerici dedica a Vittorio Garrone è anche più romantico di tutti gli altri. Federica Panicucci si è emozionata in diretta a Mattino 5 mostrando il bellissimo fascio di rose rosse che le aveva regalato Marco Bacini, Antonella Clerici ha un’altra idea del 14 febbraio. Ovvio che E’ sempre mezzogiorno oggi è iniziato con cuori rossi, auguri e ricette per festeggiare ma la conduttrice ha anche confidato che per lei San Valentino non è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non per tutti gli innamorati Sanè unda non dimenticare e per festeggiare; perinfatti è unun altro,tutti gli altri. Potrebbe non apparire una dichiarazione d’amore e invece il post che ladedica aGarrone è anche più romantico di tutti gli altri. Federica Panicucci si è emozionata in diretta a Mattino 5 mostrando il bellissimo fascio di rose rosse che le aveva regalato Marco Bacini,ha un’altra idea del 14 febbraio. Ovvio che E’ sempre mezzooggi è iniziato con cuori rossi, auguri e ricette per festeggiare ma la conduttrice ha anche confidato che per lei Sannon è ...

