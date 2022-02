Anticipazioni Un posto al sole | Roberto Ferri in pericolo | Katia ad un bivio

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ledi Unalper le puntate che verranno trasmesse dal 14 fino al 18 febbraio vedono l’amore al centro di tutte le trame.correrà un doppio, mentre Nunzio dovrà stare attento a sua madre. Dietro le quinte delle nuove puntate di Unal, in onda in L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 15 febbraio: scontro tra Nunzio e Roberto - zazoomblog : Un Posto al Sole anticipazioni 15 febbraio: duro scontro tra Ferri e Nunzio - #Posto #anticipazioni #febbraio: - infoitcultura : Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio, quale sarà la sua scelta di vita? - infoitcultura : Anticipazioni Un posto al sole 21- 25 febbraio 2022 - telodogratis : Un posto al sole, le anticipazioni dal 21 al 25 febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni posto

puntata di Unal sole in onda martedì 15 febbraio 2022 Martedì 15 febbraio 2022 , su Rai 3 , Unal sole ci propone un litigio sul lavoro, una grande felicità e un 'fatidico ...... i fan dello show hanno iniziato a ipotizzare chi potesse prendere ildi Jodie Whittaker e, ... Doctor Who: le primesulla scena della rigenerazione interpretata da Jodie Whittaker ...Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che verranno trasmesse fino al 18 febbraio vedono l’amore al centro di tutte le trame. Roberto Ferri correrà un doppio pericolo, mentre Nunzio dovrà ...Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas: Cos’hanno in comunque Nunzio (Vladimir Randazzo) e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)? Sicuramente il fatto di aver subìto di recente delle ...