Anteprima Dedica | il nuovo libro Binario Est?

(Di martedì 15 febbraio 2022) Si apre con la presentazione del” la settimana di, che prevede ben cinque appuntamenti, a partire appunto dalla conversazione di cui sarà protagonista Marco Carlone, video reporter e fotografo freelance, autore del” (Bottega Errante): mercoledì 16 a Pordenone, alle 18.15, nella sede Mare Verde di Servizi Cgn, Carlone dialogherà con Daniele Zongaro; il giorno dopo, 17 febbraio, nell’auditorium comunale di Codroipo, alle 20.30, l’autore sarà presentato da Mauro Daltin. Dalle coste della Dalmazia ai Carpazi ucraini, un fil rouge d’acciaio collega le rotte più remote dei Balcani e dell’Europa orientale: è la ferrovia. Sebbene convogli e infrastrutture versino spesso in condizioni ...

Sono cinque gli eventi di Anteprima Dedica nella settimana che va dal 14 al 20 febbraio e si aprono con la conversazione di cui sarà protagonista Marco Carlone, video reporter e fotografo freelance, autore del libro 'Binario Est'.