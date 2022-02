Andrea Nicole e Ciprian sequestrati a Parigi | “Tremo ancora al pensiero”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 febbraio 2022) In queste oreAftim si sono trovati a vivere un’esperienza davvero incresciosa durante la loro vacanza a. I due ex volti di Uomini e Donne si sono recati nella capitale francese per trascorrere qualche momento in reciproca compagnia, lontano dalla vita di tutti i giorni. Purtroppo, però, d’improvviso sono stati travolti da una rivolta e sono stati. Vediamo cosa è accaduto.travolti da una manifestazioneAftim hanno affrontato un episodio alquanto increscioso durante il loro viaggio a. In questi giorni, la coppia ha mostrato ai suoi fan di essersi recata in tale luogo per fare una piccola ...