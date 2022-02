"Ancora gente con mascherina, schiavitù mentale". Polemica sul tweet di Enrico Ruggeri (Di lunedì 14 febbraio 2022) Enrico Ruggeri Ancora nelle polemiche a causa di alcune dichiarazioni circa le misure anti-Covid. Tutto è nato da un tweet condiviso nel pomeriggio di ieri dal cantante a proposito del fatto che, nonostante sia ormai decaduto l'obbligo di... Leggi su today (Di lunedì 14 febbraio 2022)nelle polemiche a causa di alcune dichiarazioni circa le misure anti-Covid. Tutto è nato da uncondiviso nel pomeriggio di ieri dal cantante a proposito del fatto che, nonostante sia ormai decaduto l'obbligo di...

