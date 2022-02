Ancona, studente di 16 anni muore durante lo stage in un incidente stradale: era sul furgoncino della ditta. Alla notizia Bianchi abbandona convegno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora uno studente vittima durante uno stage. Dopo il 18enne Lorenzo Parelli, morto schiacciato in fabbrica, un altro giovanissimo, appena 16 anni, è morto in un incidente stradale... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora unovittimauno. Dopo il 18enne Lorenzo Parelli, morto schiacciato in fabbrica, un altro giovanissimo, appena 16, è morto in un...

Advertising

AndreD81 : RT @e_didone: È morto un’altro studente di 16 anni in un incidente stradale in provincia di Ancona. Una tragedia in orario di lavoro durant… - TgrRai : Serra de' Conti (#Ancona), studente 16enne muore nello schianto contro un albero del furgone della sua ditta per la… - e_didone : È morto un’altro studente di 16 anni in un incidente stradale in provincia di Ancona. Una tragedia in orario di lav… - bizcommunityit : Ancona, studente muore a 16 anni durante uno stage - lupazzottu : RT @CremaschiG: MALEDETTI ASSASSINI Un altro studente,questa volta di 16 anni, è morto vicino ad #Ancona mentre faceva uno #stage di #alt… -