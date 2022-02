Anche i vipponi si vaccinano al GF VIP 6: Manila si lascia scappare il “segreto” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chi segue h24 il Grande Fratello VIP 6 e non vede solo la puntata in diretta con Alfonso Signorini sa bene che la vita dei vipponi è parecchio movimentata e che incontrano spesso medici e altro personale sanitario. Fanno settimanalmente il tampone, Anche per questo motivo, nonostante tutte le misure di sicurezza prese per tutelarli. Non sono state quindi particolarmente sorprendenti, le dichiarazioni di Manila Nazzaro che qualche ora fa ha raccontato di essere un po’ fiacca, dopo aver fatto il vaccino. Era logico che i vipponi avrebbero dovuto ricevere la terza dose, visto che il loro green pass, per chiari motivi, essendo passati oltre 5 mesi dall’ingresso in casa ( per chi è entrato all’inizio) era scaduto. Immaginatevi che cosa succederebbe se dovessero uscire: si ritroverebbero a non poter far nulla, neppure ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chi segue h24 il Grande Fratello VIP 6 e non vede solo la puntata in diretta con Alfonso Signorini sa bene che la vita deiè parecchio movimentata e che incontrano spesso medici e altro personale sanitario. Fanno settimanalmente il tampone,per questo motivo, nonostante tutte le misure di sicurezza prese per tutelarli. Non sono state quindi particolarmente sorprendenti, le dichiarazioni diNazzaro che qualche ora fa ha raccontato di essere un po’ fiacca, dopo aver fatto il vaccino. Era logico che iavrebbero dovuto ricevere la terza dose, visto che il loro green pass, per chiari motivi, essendo passati oltre 5 mesi dall’ingresso in casa ( per chi è entrato all’inizio) era scaduto. Immaginatevi che cosa succederebbe se dovessero uscire: si ritroverebbero a non poter far nulla, neppure ...

Advertising

M_Ferrari237 : @SoloXcapire @LittleDorrit24 La gente cambia idea molto in fretta... guarda che fine sta facendo Soleil nelle prefe… - trash_mundo : #gfvip Da ieri i #jeru fanno post che esaltano qualcuno e poche ore dopo overparty sulla stessa persona... e quest… - kikinouri : @RossaGiada @Ilmiosenso33 Rosicamento ?So benissimo capire quello che dice e appena finisce il GF lo rivedrò visto… - tv_e_calcio : In sovrapposizione Incontrada batte Carlucci, davvero clamoroso e inaspettato per tutta la mega promozione che ha a… - sunsetl87942354 : @Gioia68446562 Anche qualche fatina critica Jess, scrivendo che è sfigata che sta appreso a Baru In entrambi i fa… -