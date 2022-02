Anche Camilla positiva al Covid dopo il principe Carlo | silenzio sulla regina Elisabetta

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Clarence House ha annunciato cheè risultataal coronavirus.il contatto con il, che ha contratto il virus la scorsa settimana, la duchessa di Cornovaglia non si era posta in isolamento, ma poche ore fa è giunta la notizia della sua positività. Intanto migliora il quadro generale nelle famiglie reali europee, mentre insospettisce ildi Buckingham PalaceParker Bowlesal-19 Un portavoce di Clarence House ha dichiarato: “Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia è risultataal-19 e si sta autoisolando. Continuiamo a ...

, che aveva ricevuto tre dosi di vaccino, è attualmente in auto - isolamento. La positività di Carlo, annunciata giovedì, ha suscitato preoccupazioni per lo stato di salute della 95enne regina ..., duchessa di Cornovaglia, è risultata positiva al coronavirus dopo il principe Carlo . Lo ha annunciato Clarence House. Proprio lo scorso giovedì, il principe Carlo, suo consorte, era ...L'attenzione alla biodiversità indirizza il progetto anche all'obiettivo sociale di servizi al cittadino per attività ricreative e di ospitalità “con e per” gli animali domestici. Il progetto è stato ...Dopo il Principe Carlo anche sua moglie Camilla è risultata positiva al Coronavirus. Dopo il Principe Carlo anche Camilla Parker Bowles è risultata positiva al Coronavirus e si troverebbe in ...