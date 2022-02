Ana Mena ha ceduto al ritocco? Ecco la foto dalla Spagna

Leggi su formatonews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) : la bellissima cantante classe ’97 si è davvero rifatta? Anche lasi è rifatta? Le ipotesi: Instagram).Nonostante la sua presenza al Festival di Sanremo, viste le sue origini, abbia suscitato non poche polemiche, Anasul palco dell’Ariston ha fatto sicuramente una bellissima figura; la cantante classe ’97 ha portato ritmo e allegria e, in radio, il suo pezzo è già un tormentone. Alla kermesse musicale, in molti hanno potuto apprezzare non soltanto il talento, ma anche la bellezza della cantante; alcuni si chiedono però se anche lei abbiaal ritocchino. Sarà davvero così? La cantante di Estepol, che si è fatta notare tra il 2009 e il 2010 con un ruolo sia in Marisol, la pelicula, che in My Camp Rock 2, è diventata ormai ...