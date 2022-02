Amici 21, Maria De Filippi mai vista così contro la Celentano: “Fermati … ora basta” (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di ieri, domenica 13 febbraio 2022, una nuova puntata del talent show Amici nel corso della quale i telespettatori hanno potuto assistere ad un duro scontro tra la maestra Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la ballerina Serena. Quest’ultima ad un certo punto della discussione sembrerebbe essersi sentita poco bene e proprio per tale motivo sarebbe intervenuta proprio la De Filippi cercando di frenare la maestra Celentano. Le critiche della maestra Celentano per la ballerina Serena E’ stata una puntata particolare caratterizzata da momenti di paura quella andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 13 febbraio 2022. La ballerina Serena infatti dopo essersi classificata la scorsa settimana al penultimo posto nella classifica ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 14 febbraio 2022) E’ andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di ieri, domenica 13 febbraio 2022, una nuova puntata del talent shownel corso della quale i telespettatori hanno potuto assistere ad un duro stra la maestra Alessandra, Veronica Peparini e la ballerina Serena. Quest’ultima ad un certo punto della discussione sembrerebbe essersi sentita poco bene e proprio per tale motivo sarebbe intervenuta proprio la Decercando di frenare la maestra. Le critiche della maestraper la ballerina Serena E’ stata una puntata particolare caratterizzata da momenti di paura quella andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 13 febbraio 2022. La ballerina Serena infatti dopo essersi classificata la scorsa settimana al penultimo posto nella classifica ...

