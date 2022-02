Ambulance | nuovo spot durante il Super Bowl per il film di Micheal Bay

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Manca sempre meno all’arrivo nelle sale di, ildiBay: date un’occhiata al! Nel mare magnum ditrasmessiil 56esimo, non poteva mancare quello di, l’ultimodiBay, con protagonisti Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II (qui il link al primo trailer ufficiale). Diamo insieme uno sguardo aldi stanotte! La tramaIn questo thriller mozzafiato diretto e prodotto da Michael Bay, il decorato veterano Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II), alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua ...

Dal Super Bowl, ecco il nuovo spot di Ambulance, il film di Michael Bay in arrivo nelle nostre sale il 23 febbraio. Un frenetico spot uscito in occasione del Super Bowl, dominato dallo stile esagerato di Michael Bay, anticipa l'arrivo al cinema di Ambulance, nuovo thriller interpretato da Jake Gyllenhaal. Nel video si assiste a quello che accade quando una rapina prende una svolta inaspettata, costringendo i criminali a prendere il controllo di un'ambulanza.