Alternativa per Benevento: “Mastella esilarante ma lo spettacolo è indecoroso” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il Consiglio Comunale è la casa di tutti: sindaco, giunta, consiglieri, cittadini, organi dell’informazione. E chi vince le elezioni acquisisce il diritto e il dovere di amministrare la Città, ma non certo la proprietà delle istituzioni, né il potere di cacciare la stampa e zittire le opposizioni”. Così in una nota stampa ‘Alternativa per Benevento’ (gruppi consiliari Pd, Città Aperta, Civici e Riformisti, Centro Democratico) a commento del Consiglio Comunale tenutosi questa mattina. “Mai – prosegue la nota – pensavamo di poter assistere a Benevento a uno spettacolo indecoroso come quello avvenuto questa mattina. Agli inizi della seduta, infatti, alla Polizia Municipale è stato addirittura chiesto di allontanare i giornalisti presenti. Un gesto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il Consiglio Comunale è la casa di tutti: sindaco, giunta, consiglieri, cittadini, organi dell’informazione. E chi vince le elezioni acquisisce il diritto e il dovere di amministrare la Città, ma non certo la proprietà delle istituzioni, né il potere di cacciare la stampa e zittire le opposizioni”. Così in una nota stampa ‘per’ (gruppi consiliari Pd, Città Aperta, Civici e Riformisti, Centro Democratico) a commento del Consiglio Comunale tenutosi questa mattina. “Mai – prosegue la nota – pensavamo di poter assistere aa unocome quello avvenuto questa mattina. Agli inizi della seduta, infatti, alla Polizia Municipale è stato addirittura chiesto di allontanare i giornalisti presenti. Un gesto ...

