“Allora salta tutto?”. GF Vip, bomba sul ritorno di Alex Belli nella Casa. La scoperta è molto chiara (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono ore di trepidante attesa al GF Vip. Proprio stasera, lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, Alex Belli dovrebbe tornare nella Casa. Dove ad attenderlo ci sono gli ex coinquilini e ovviamente sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. La modella di origini venezuelane ha deciso di rompere definitivamente con l’attore. E anche l’estremo tentativo di Alex che le ha inviato un messaggio aereo non sembra aver provocato un cambiamento in lei. “Delia sei l’unica donna della mia vita”. Questa la scritta nello striscione fatto volare sopra la Casa di Cinecittà. Delia, tuttavia, alla domanda di Manila se non fosse felice ha risposto secca: “No, non sono contenta, non voglio stare lì a fare lo show…”. E dire che a pilotare l’aereo pare sia stato lo stesso Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sono ore di trepidante attesa al GF Vip. Proprio stasera, lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino,dovrebbe tornare. Dove ad attenderlo ci sono gli ex coinquilini e ovviamente sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. La modella di origini venezuelane ha deciso di rompere definitivamente con l’attore. E anche l’estremo tentativo diche le ha inviato un messaggio aereo non sembra aver provocato un cambiamento in lei. “Delia sei l’unica donna della mia vita”. Questa la scritta nello striscione fatto volare sopra ladi Cinecittà. Delia, tuttavia, alla domanda di Manila se non fosse felice ha risposto secca: “No, non sono contenta, non voglio stare lì a fare lo show…”. E dire che a pilotare l’aereo pare sia stato lo stesso...

Advertising

Miniver841 : @JamesLucasIT La cosa che salta più all'occhio è che rispetto ad allora la moda nel vestire di oggi fa schifo. - CTAMELLINI : @Pontifex_it Questa volta occorrerà appellarsi anche ad una eventuale coscienza aliena perché, se qualcuno si sbagl… - serafinehogws : Ma dai sto a far sto aggiornamento da due ore ora pure la connessione salta allora ho cose da fare - FenrisDim : (1/2)ALLORA su Amazzone stavo guardando una di quelle matite eterne perchè mi incuriosiscono come oggetto, ne trovo… - Susy9514 : @Bibi_T95 Gli parlo pure in italiano perfetto, è molto comico Lui fa le marachelle tipo salta sui mobili o si mett… -

Ultime Notizie dalla rete : Allora salta San Valentino festa degli innamorati: perché? C., quando l'allora papa Gelasio I volle porre fine ai lupercalia, gli antichi riti pagani dedicati ... E anche l'immagine più famosa, il dio Pan che salta fuori dai cespugli con un erezione mostruosa è ...

Lecce e Benevento non si fanno male: Strefezza risponde ad Acampora ed è 1 - 1 Il banco però salta al 13esimo quando arriva il vantaggio ospite, rocambolesco e fortuito. Cross da ... Le mosse allora arrivano dalla panchina con Gendrey che rileva Tuia, mentre nel Benevento ecco l'...

Effetto boomerang delle quarantene a scuola, salta il vaccino per molti bambini Orizzonte Scuola Ultim’ora Serie A | Stop al campionato: salta il Derby Non ci si può pensare nemmeno, dopo la caduta della squadra di Ventura, a non volare in Qatar il prossimo inverno. E allora Gravina ha piazzato la richiesta ufficiale. “Abbiamo già chiesto alla Lega ...

C., quando l'papa Gelasio I volle porre fine ai lupercalia, gli antichi riti pagani dedicati ... E anche l'immagine più famosa, il dio Pan chefuori dai cespugli con un erezione mostruosa è ...Il banco peròal 13esimo quando arriva il vantaggio ospite, rocambolesco e fortuito. Cross da ... Le mossearrivano dalla panchina con Gendrey che rileva Tuia, mentre nel Benevento ecco l'...Non ci si può pensare nemmeno, dopo la caduta della squadra di Ventura, a non volare in Qatar il prossimo inverno. E allora Gravina ha piazzato la richiesta ufficiale. “Abbiamo già chiesto alla Lega ...