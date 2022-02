Allerta meteo domani 15 febbraio: temporali, pioggia e neve. Le regioni a rischio secondo la Protezione civile (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla Penisola in forma di nevicate e forti piogge. Soprattutto per la giornata di martedì 15 febbraio è stata diramata un‘Allerta meteo su diverse regioni. Le prossime ore saranno destinate a segnare un peggioramento delle condizioni climatiche su tutto il territorio, le più interessate sono Lazio, diverse zone dell’Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, parte di Calabria e Sicilia. Anche per alcune regioni del nord c’è preoccupazione per l’arrivo di forti nevicate anche in pianura. Allerta meteo per diverse regioni: forti rovesci e rischio idro-geologico La regione Campania è quella che più preoccupa la Protezione civile, che ha diramato un ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla Penisola in forma di nevicate e forti piogge. Soprattutto per la giornata di martedì 15è stata diramata un‘su diverse. Le prossime ore saranno destinate a segnare un peggioramento delle condizioni climatiche su tutto il territorio, le più interessate sono Lazio, diverse zone dell’Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, parte di Calabria e Sicilia. Anche per alcunedel nord c’è preoccupazione per l’arrivo di forti nevicate anche in pianura.per diverse: forti rovesci eidro-geologico La regione Campania è quella che più preoccupa la, che ha diramato un ...

