Allenatore Salernitana: Sabatini chiama Pirlo dopo tre rifiuti. Le ultime (Di lunedì 14 febbraio 2022) sul futuro dell'ex Allenatore della Juve Secondo quanto appreso dalla redazione di Sportitalia, la Salernitana vorrebbe cambiare a breve Allenatore: contattati, per il dopo Colantuono, Gattuso, Delio Rossi e Ranieri, che però hanno rifiutato. Sabatini ha deciso così di virare su Andrea Pirlo: la proposta per l'ex Juve sarebbe di 4 anni di contratto. Adesso la palla passa a Pirlo.

Lo schema di Leão ... in questo strano giochino in cui l'allenatore un giorno prende le distanze e quello dopo fa il ... Genoa e Salernitana con il loro 1 - 1 hanno fatto un altro passo verso la Serie B, anche se Blessin da ...

sono ore di grande riflessione A Marassi la Salernitana lotta, ma non vince. Due punti in altrettante gare dopo la rivoluzione: quanto basta per riflettere e mantenere ancora Colantuono sulla panchina. Con riserva, fino a sabato.

