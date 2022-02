Alfonsi | con nuovi accordi su trattamento rifiuti no crisi per due anni

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “Icontratti fatti per ildeici fanno stare tranquilli por i prossimi duee ci mettono al riparo da nuove, ma sono soluzioni tampone che prolungano nel tempo una modalità che, con costi enormi per i romani, garantisce solo la gestione quotidiana del problema e nulla ha a che vedere con le soluzioni strutturali di cui la città ha bisogno”. Lo ha detto l’assessora capitolina ai, Sabrina, intervenendo a una iniziativa della Cgil di Roma e Lazio sulla chiusura del ciclo deidi Roma. (Agenzia Dire)

Così la coppia Gualtieri&si vede costretta a prorogare gli accordi in essere per non ritrovarsi sommersa dalla monnezza. Mentre resta da sciogliere il nodo sulle modalità di trattamento e ...Lo ha spiegato l'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in un'intervista pubblicata ieri dal quotidiano "La Repubblica". "Con i biodigestori – ha detto Alfonsi – partiamo dall'umido. Roma ...