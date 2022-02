Alfa Romeo - E se la Tonale diventasse Coupé? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un tempo erano le Suv a moltiplicarsi nei listini dei costruttori, oggi sono le Suv-Coupé a diventare sempre più numerose. Molti costruttori, infatti, hanno iniziato a proporre sport utility con linee della coda più filanti e dinamiche, non solo nei segmenti più alti. Negli ultimi mesi sono comparse diverse segmento C a ruote alte con posteriore sportivo, dall'Audi Q3 Sportback alla BMW X2 passando per le Renault Arkana e Citroën C4. E con l'arrivo della nuova Alfa Romeo Tonale il designer X-Tomi - già autore della Tonale GTA - si è immaginato come potrebbe essere un'ipotetica Alfa Romeo Tonale Coupé. Difficile, ma non impossibile. La gestazione della nuova sport utility del Biscione è stata piuttosto lunga e l'arrivo di una seconda ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un tempo erano le Suv a moltiplicarsi nei listini dei costruttori, oggi sono le Suv-a diventare sempre più numerose. Molti costruttori, infatti, hanno iniziato a proporre sport utility con linee della coda più filanti e dinamiche, non solo nei segmenti più alti. Negli ultimi mesi sono comparse diverse segmento C a ruote alte con posteriore sportivo, dall'Audi Q3 Sportback alla BMW X2 passando per le Renault Arkana e Citroën C4. E con l'arrivo della nuovail designer X-Tomi - già autore dellaGTA - si è immaginato come potrebbe essere un'ipotetica. Difficile, ma non impossibile. La gestazione della nuova sport utility del Biscione è stata piuttosto lunga e l'arrivo di una seconda ...

