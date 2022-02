Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip come ospite: le reazioni di Soleil Sorge e Delia Duran (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip in veste di ospite speciale, per un tempo ancora indefinito. In giardino il primo incontro avviene con Soleil Sorge, che lo accoglie a braccia aperte. Discorso opposto invece per Delia Duran, che ha accolto con freddezza questa notizia ritrovandosi l’attore nella Casa. “Non sei felice? O preferivi rimanessi a Casa?” la domanda provocatrice di Belli alla modella. Alex Belli rientra in Casa: il primo incontro con Soleil Sorge Colpo di scena al Grande ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022)delVip in veste dispeciale, per un tempo ancora indefinito. In giardino il primo incontro avviene con, che lo accoglie a braccia aperte. Discorso opposto invece per, che ha accolto con freddezza questa notizia ritrovandosi l’attore. “Non sei felice? O preferivi rimanessi a?” la domanda provocatrice dialla modella.rientra in: il primo incontro conColpo di scena al...

