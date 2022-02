“Alex Belli? Proprio no”. Bomba al GF Vip, da Soleil Sorge per la prima volta roba che scotta (Di lunedì 14 febbraio 2022) GF Vip 6, la domanda che tutti si pongono è sempre una. E se Alex Belli avesse scelto di avere al Proprio fianco Soleil Sorge? Una posizione netta dall’ex volto di Centrovetrina Proprio alla luce del vortice di polemiche che ha sollevato il rapporto di amicizia sorto in casa tra lui e la gieffina. Abbandonare il gioco e tornare dalla sua Delia, forse la strada più giusta da compiere per Alex. Ma se così non fosse andata? Risponde direttamente Soleil Sorge. Abbadonare la casa non ha permesso al polverone di andare incontro a una quiete. Anzi, è accaduto esattamente il contrario da quando Alex Belli ha deciso di abbandonare la casa si Cinecittà, per provare a recuperare il rapporto con Delia Duran. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) GF Vip 6, la domanda che tutti si pongono è sempre una. E seavesse scelto di avere alfianco? Una posizione netta dall’ex volto di Centrovetrinaalla luce del vortice di polemiche che ha sollevato il rapporto di amicizia sorto in casa tra lui e la gieffina. Abbandonare il gioco e tornare dalla sua Delia, forse la strada più giusta da compiere per. Ma se così non fosse andata? Risponde direttamente. Abbadonare la casa non ha permesso al polverone di andare incontro a una quiete. Anzi, è accaduto esattamente il contrario da quandoha deciso di abbandonare la casa si Cinecittà, per provare a recuperare il rapporto con Delia Duran. ...

