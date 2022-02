Alex Belli parte alla conquista di Delia: dopo l’aereo, la dedica per San Valentino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grande attesa per il possibile ritorno in casa di Alex Belli nella puntata del Grande Fratello VIP 6. Come ha ricordato anche Maria de Filippi dallo studio di C’è posta per te, il Belli è stato senza ombra di dubbio il protagonista di questa sesta edizione e non è ancora finita. Poche ore fa, sui tetti di Cinecittà è volato un aereo, dedicato a Delia Duran, inviato proprio dal Belli che scriveva che la modella è la sola e unica donna della sua vita. Un aereo che in qualche modo ha messo in crisi Delia e che è stato commentato in modo diverso nella casa del Grande Fratello VIP 6. Se da un lato infatti Delia e alcune delle sue amiche hanno apprezzato il gesto di Alex, fatto a poche ore dal giorno degli innamorati, altri vipponi hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grande attesa per il possibile ritorno in casa dinella puntata del Grande Fratello VIP 6. Come ha ricordato anche Maria de Filippi dallo studio di C’è posta per te, ilè stato senza ombra di dubbio il protagonista di questa sesta edizione e non è ancora finita. Poche ore fa, sui tetti di Cinecittà è volato un aereo,to aDuran, inviato proprio dalche scriveva che la modella è la sola e unica donna della sua vita. Un aereo che in qualche modo ha messo in crisie che è stato commentato in modo diverso nella casa del Grande Fratello VIP 6. Se da un lato infattie alcune delle sue amiche hanno apprezzato il gesto di, fatto a poche ore dal giorno degli innamorati, altri vipponi hanno ...

