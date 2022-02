Alex Belli deluso da Delia Duran al Grande Fratello Vip: “Perché calpesti la nostra vita?”. Gelido confronto (Di martedì 15 febbraio 2022) Nella passerella del Grande Fratello Vip si ritrovano Alex Belli e Delia Duran per un acceso confronto. Le distanze tra i due paiono ormai incolmabili, come conferma anche la decisione della modella di fronte al quesito di Alfonso Signorini: baciare l’attore e uscire dalla Casa o conservare il proprio posto da finalista e rimanere? Nell’acceso faccia a faccia Belli palesa tutta la sua delusione: “Perché calpesti la nostra vita?“. Alex Belli e Delia Duran a confronto in passerella Continuano i colpi di scena nell’affaire sentimentale tra Alex Belli e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) Nella passerella delVip si ritrovanoper un acceso. Le distanze tra i due paiono ormai incolmabili, come conferma anche la decisione della modella di fronte al quesito di Alfonso Signorini: baciare l’attore e uscire dalla Casa o conservare il proprio posto da finalista e rimanere? Nell’acceso faccia a facciapalesa tutta la sua delusione: “la?“.in passerella Continuano i colpi di scena nell’affaire sentimentale trae ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Alex Belli è pronto a ritornare nella Casa ?? Cosa succederà? In attesa della puntata di stasera, ecco qualche antic… - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - _bookstagre : Sono talmente stufa della prepotenza della Ricciarelli che mi sorbirei Alex Belli fino alla finale pur di vederla a… - inegatiivecreep : Alex belli lo facciamo entrare per il giorno dei cornuti per rimanere in tema #GFVIP -