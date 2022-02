Alex Belli al GF Vip per riconquistare Delia? Lulù riceve la sorpresa di Manuel: le anticipazioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’avvicinamento tra Delia Duran e Antonio Medugno non è piaciuto affatto ad Alex Belli che stasera entrerà ufficialmente nella Casa del GF Vip per due settimane: ecco le anticipazioni della nuova puntata. Alex Belli entra al GF Vip e Manuel sorprende Lulù: le anticipazioni Alex, in quarantena per entrare in Casa, ha anche condiviso un video... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’avvicinamento traDuran e Antonio Medugno non è piaciuto affatto adche stasera entrerà ufficialmente nella Casa del GF Vip per due settimane: ecco ledella nuova puntata.entra al GF Vip esorprende: le, in quarantena per entrare in Casa, ha anche condiviso un video... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

