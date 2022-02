Alessia Marcuzzi, contro di lei l’accusa al veleno: nuova guerra in casa Mediaset (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alessia Marcuzzi continua ad essere una presenza importante in casa della rete televisiva Mediaset: l’accusa da parte della collega La conduttrice Alessia Marcuzzi (screenshot Twitter)In casa della nota rete televisiva di casa Mediaset rischia di scatenarsi un nuovo braccio di ferro a causa di due colleghe e nemiche. Nel dettaglio una delle contendenti sembrerebbe essere la conduttrice Alessia Marcuzzi finita al centro di una gravissima accusa. Il noto ex volto proprio della Mediaset sembrerebbe essere la destinataria di una frecciatina al veleno della collega Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembrano ... Leggi su specialmag (Di lunedì 14 febbraio 2022)continua ad essere una presenza importante indella rete televisivada parte della collega La conduttrice(screenshot Twitter)Indella nota rete televisiva dirischia di scatenarsi un nuovo braccio di ferro a causa di due colleghe e nemiche. Nel dettaglio una delle contendenti sembrerebbe essere la conduttricefinita al centro di una gravissima accusa. Il noto ex volto proprio dellasembrerebbe essere la destinataria di una frecciatina aldella collega Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembrano ...

Advertising

hugmeesposito : è stata perfetta in tutto, una regina ma ovviamente il pelato doveva uscirsene con la storia dei pali che collezion… - hugmeesposito : alfonso non si smentisce mai, ridatemi alessia marcuzzi - maryrita52 : #gfvip #gfvipOfficial #alfonsosignorini @AdrianaVolpeTV @SBruganelli CHIEDIAMO AL POSTO DI ALFO LA CONDUZIONE X I… - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi allo speccho, la foto in costume che `sconvolge` Dubai – Libero Quotidiano ##CaosCentrodestra #… - PasqualeMarro : #BelenRodriguez confessione su #AlessiaMarcuzzi -