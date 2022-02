(Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI -è stato dimesso oggi dall'ospedale28di degenza. A comunicarlo è lo stesso Istituto di Candiolo-Irccs. Lo scrittore è "in ottime condizioni generali", spiega una nota dell'istituto.era stato sottoposto algrazie alla donazione di celluledella sorella. Ilè stato effettuato per trattare una leucemia mielomonocitica. Continuerà l'iter di monitoraggio e valutazione presso lo stesso istituto.

Advertising

repubblica : Alessandro Baricco è tornato a casa dopo il trapianto di staminali: 'Operazione riuscita, decorso ottimale' - sulsitodisimone : Alessandro Baricco è tornato a casa 28 giorni dopo il trapianto di staminali - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Alessandro #Baricco è tornato a casa 28 giorni dopo il trapianto di staminali - giober50 : RT @Agenzia_Italia: Alessandro #Baricco è tornato a casa 28 giorni dopo il trapianto di staminali - francobus100 : Alessandro Baricco lascia l'ospedale dopo il trapianto di staminali: «È andato proprio tutto liscio»… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Baricco

è tornato a casa. A meno di tre settimane dal trapianto di cellule staminali, lo scrittore ha lasciato oggi l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, dove era ..."Ora si tratta di andare avanti a ricostruire, con pazienza e disciplina", ha scritto dopo l'intervento Dopo il trapianto di cellule staminali,, 64 anni, ha lasciato l'ospedale. "...Alessandro Baricco è tornato a casa dopo il trapianto di cellule staminali avvenuto lo scorso 26 gennaio: “Finalmente, grande gioia” annuncia lo scrittore sui social. Alessandro Baricco è tornato a ...Alessandro Baricco ha lasciato oggi l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), dove era ricoverato per una leucemia mielomonocitica cronica. A tre settimane dal trapianto di ...