AEW | Bret Hart non ha dubbi | sono gli FTR il miglior tag team del mondo

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dax Harwood e Cash Wheeler siaffermati come uno deii tagin circolazione. Hanno già dimostrato il loro valore in AEW vincendo una volta i titoli, dopo una carriera ricca di titoli in WWE. Gli FTRveri fan del wrestling old school, estati influenzati da varie leggende, eè una di quelle. Una stima guadagnata da tempo Come visto nell’episodio della scorsa settimana di Dynamite, CM Punk e Jon Moxley hanno affrontato gli FTR in un grande match, che ha visto trionfare Mox e Punk. Dax Harwood, su Twitter, ha affermato chegli ha mandato un messaggio dopo il match, e gli ha detto che gli FTRdi gran lunga il più grande tagdel ...

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Bret Hart non ha dubbi, sono gli FTR il miglior team del mondo - - TSOWrestling : Il messaggio di Bret Hart per gli FTR dopo l'ultimo episodio di #AEWDynamite!

Dax Harwood and Cash Wheeler established themselves as one of the top tag teams in pro wrestling. They already proved their worth in AEW by winning the AEW Tag Team Titles once. The two also don’t ...Gli FTR hanno dato spettacolo nel corso dell’ultimo episodio di AEW Dynamite, dove sono stati sconfitti dalla ... grande attestato di stima da parte di una leggenda del calibro di Bret Hart al termine ...