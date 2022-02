Addio Pasquale Modica, fotografo della musica indipendente (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Era un ragazzo modesto, appassionato, bravo. I fotografi raramente vengono fotografati, quindi mi fa piacere ricordarlo con una foto che gli scattai qualche anno fa insieme a Renzi. Lui la fece a me, io a lui”. A parlare è Umberto Pizzi, il soggetto è Pasquale Modica, accanto a Matteo Renzi, fotografato da Pizzi qualche anno fa. Modica, fotografo dalle tante vite professionali, è morto nella serata di ieri. A darne notizia i Subsonica, gruppo musicale che Modica da sempre seguiva per le esibizioni live. “Gli sarebbe piaciuto emulare i grandi fotografi al tempo del Vietnam e collaborava con Repubblica e quando ci fu il golpe in Romania perché rischiò di morire. Si fermò qualche anno, ma ricominciò poi a lavorare. Proprio qualche giorno fa ho parlato di lui alla Luiss, con cui ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Era un ragazzo modesto, appassionato, bravo. I fotografi raramente vengono fotografati, quindi mi fa piacere ricordarlo con una foto che gli scattai qualche anno fa insieme a Renzi. Lui la fece a me, io a lui”. A parlare è Umberto Pizzi, il soggetto è, accanto a Matteo Renzi, fotografato da Pizzi qualche anno fa.dalle tante vite professionali, è morto nella serata di ieri. A darne notizia i Subsonica, gruppole cheda sempre seguiva per le esibizioni live. “Gli sarebbe piaciuto emulare i grandi fotografi al tempo del Vietnam e collaborava con Repubblica e quando ci fu il golpe in Romania perché rischiò di morire. Si fermò qualche anno, ma ricominciò poi a lavorare. Proprio qualche giorno fa ho parlato di lui alla Luiss, con cui ...

