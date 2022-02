Addestramento del cane: cosa sapere su cuccioli e adulti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ogni cane ha un suo carattere e possiede un’indole che è pronta a manifestarsi sia nelle occasioni di socialità che nella vita di casa o nei momenti di solitudine, quando cioè il padrone è via per lavoro o ha altri impegni. E’ importante fare in modo che il proprio cane non sia indisciplinato, un rischio che c’è soprattutto quando si prende un cucciolo. E’ bene addestrarlo fin da subito, in modo che possa vivere gli spazi e le occasioni di socialità nel modo corretto. Per esempio dovrà imparare a moderare il morso, una delle tante azioni e passaggi indispensabili per interagire con le persone e quello che gli sta intorno. Tempi di apprendimento, premi e coccole Le difficoltà e i tempi dell’apprendimento dipendono molto dalla razza oltre che dall’indole e dal carattere dell’animale. In caso di adozioni di animali peraltro i tempi possono dilatarsi per ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ogniha un suo carattere e possiede un’indole che è pronta a manifestarsi sia nelle occasioni di socialità che nella vita di casa o nei momenti di solitudine, quando cioè il padrone è via per lavoro o ha altri impegni. E’ importante fare in modo che il proprionon sia indisciplinato, un rischio che c’è soprattutto quando si prende un cucciolo. E’ bene addestrarlo fin da subito, in modo che possa vivere gli spazi e le occasioni di socialità nel modo corretto. Per esempio dovrà imparare a moderare il morso, una delle tante azioni e passaggi indispensabili per interagire con le persone e quello che gli sta intorno. Tempi di apprendimento, premi e coccole Le difficoltà e i tempi dell’apprendimento dipendono molto dalla razza oltre che dall’indole e dal carattere dell’animale. In caso di adozioni di animali peraltro i tempi possono dilatarsi per ...

