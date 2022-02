Adani elogia il Milan | Il collettivo non muore mai | la squadra di Pioli è responsabile

(Di martedì 15 febbraio 2022) Leletesse le lodi delcapolista alla Bobo TV: "In questapuoi vedere i cali di alcuni, ma non del. Può capitare che quando lasbaglia partita lo fa tutto il...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Milan - Il pensiero di Lele #Adani sull'andamento della squadra di #Pioli - MCalcioNews : Milan, Adani elogia i rossoneri: 'E' una continua conferma la squadra di Pioli' - infoitsport : Adani elogia il Milan dopo il derby: 'Ha dimostrato di essere squadra' - sportli26181512 : Adani elogia il Milan dopo il derby: 'Ha dimostrato di essere squadra': All’interno della BoboTv Daniele Adani ha c… - MilanNewsit : Adani elogia il Milan dopo il derby: 'Ha dimostrato di essere squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Adani elogia

Se l'amico Antonio Cassano ha riservato legnate alla squadra di Pioli, Danieletesse gli elogi del Milan nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv su Twitch e non getta la croce addosso a Simone Inzaghi. L'ex difensore, oggi apprezzato opinionista, ha parole al ...... Vlahovic non c'entra' Dusan Vlahovic © LaPresseAcquistare il serbo potrebbe non essere sufficiente, secondo Lele, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport'. Il noto commentatoreil ...(MilanLive.it) Nel corso di 90° Minuto l’opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha elogiato i rossoneri, dopo la chiusura della settimana perfetta. L’elogio. Al termine di Milan-Sampdoria, vinta per ...vedi letture. Lele Adani elogia il Milan, capolista della Serie A dopo l'ultima giornata di campionato. (TUTTO mercato WEB) Nel corso dell’ultimo turno di campionato, la Sampdoria è uscita sconfitta ...