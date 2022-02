A Venezia tornano le maschere di Carnevale, boom di presenze (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

ElenaBraga15 : RT @Artedome: Roma, i No Green pass tornano in piazza. La manifestazione a Piazza Venezia - depmyfav7 : RT @Artedome: Roma, i No Green pass tornano in piazza. La manifestazione a Piazza Venezia - mariaNataleNata : RT @Artedome: Roma, i No Green pass tornano in piazza. La manifestazione a Piazza Venezia - Artedome : Roma, i No Green pass tornano in piazza. La manifestazione a Piazza Venezia - Cabbot_ : @_lexismart @acupofantea La situa di Venezia è ambivalente. Chiaramente per sopravvivere deve attirare turisti, ma… -