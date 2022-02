A seat at the NXT table

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tony D’Angelo, vero nome Joseph Ariola, debutta ad NXT 2.0 il 5 ottobre 2021 e per lui si tratta a tutti gli effetti di un debutto, perché Tony non aveva alcun tipo di esperienza precedente su un ring di wrestling (o almeno, questo riporta la Bibbia del wrestling, ovvero Cagematch). 26 anni, dell’Illinois, cognome italianeggiante, come la sua gimmick, Tony deve ancora raggiungere la cifra tonda per quel che riguarda i match disputati (si ferma a 8), ma in questi match si può già contare un War Game, un n°1 contender match e un Crowbar on a pole match. Il debutto di Tony viene preceduto da alcune vignette che lo ritraggono come un palese membro di una famiglia mafiosa italo americana, che tuttavia è convinto che i “veri soldi” si facciano coi contratti da stagista schiavo nel territorio di sviluppo della WWE. Contento lui. Non mi sorprende che la famiglia non abbia obiettato al ...