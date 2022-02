14 febbraio, ricorre San Valentino. Le origini della celebrazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Come ogni anno il 14 febbraio si festeggia San Valentino, il santo protettore dell’amore di coppia. Ma sappiamo da dove giunge questa celebrazione e perché sia stato proprio San Valentino ad essere designato come patrono dell’amore? La celebrazione in realtà ha origini pagane. In questo periodo si praticava un rito dedicato al Dio Lupercus, Dio della fertilità. Questo rito era diffuso tra i romani alla fine del IV secolo e si svolgeva lasciando pescare ad un bambino due nomi a caso da un urna, formando delle coppie a caso. Secondo questa tradizione le coppie formatesi avevano lo scopo di accoppiarsi per un anno e favorire così la fertilità e la procreazione, sebbene i due membri della coppia non si conoscessero e tra i due non intercorreva alcun ... Leggi su zon (Di lunedì 14 febbraio 2022) Come ogni anno il 14si festeggia San, il santo protettore dell’amore di coppia. Ma sappiamo da dove giunge questae perché sia stato proprio Sanad essere designato come patrono dell’amore? Lain realtà hapagane. In questo periodo si praticava un rito dedicato al Dio Lupercus, Diofertilità. Questo rito era diffuso tra i romani alla fine del IV secolo e si svolgeva lasciando pescare ad un bambino due nomi a caso da un urna, formando delle coppie a caso. Secondo questa tradizione le coppie formatesi avevano lo scopo di accoppiarsi per un anno e favorire così la fertilità e la procreazione, sebbene i due membricoppia non si conoscessero e tra i due non intercorreva alcun ...

