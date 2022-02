13 Febbraio 2022 – Israele si offre per ospitare incontro Putin-Zelensky. Belgrado, in aumento attacchi a chiede ortodosse in Kosovo. Ottawa, camionisti si ritirano da zone residenziali. Ancora armi a Kiev (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il premier israeliano, Naftali Bennett, ha offerto Gerusalemme come sito che ospiti un incontro tra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky. Le autorità di Belgrado hanno denunciato oggi un forte aumento di attacchi e casi vandalici ai danni di chiese e monasteri serbi ortodossi in Kosovo, stigmatizzando il silenzio di governi e istituzioni internazionali. Profanate anche numerose tombe in cimiteri ortodossi. Il capo dell’Ufficio governativo serbo per il Kosovo Petar Petkovic ha lanciato al tempo stesso un allarme per l’intensificarsi di incidenti e provocazioni a sfondo etnico ai danni di serbi del Kosovo. Il sindaco di Ottawa, Jim Watson, ha raggiunto un accordo con i ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il premier israeliano, Naftali Bennett, ha offerto Gerusalemme come sito che ospiti untra il presidente russo, Vladimir, e quello ucraino, Volodymyr. Le autorità dihanno denunciato oggi un fortedie casi vandalici ai danni di chiese e monasteri serbi ortodossi in, stigmatizzando il silenzio di governi e istituzioni internazionali. Profanate anche numerose tombe in cimiteri ortodossi. Il capo dell’Ufficio governativo serbo per ilPetar Petkovic ha lanciato al tempo stesso un allarme per l’intensificarsi di incidenti e provocazioni a sfondo etnico ai danni di serbi del. Il sindaco di, Jim Watson, ha raggiunto un accordo con i ...

