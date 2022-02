Zogno, il sistema antincendio in tilt: riaperta la galleria (Di domenica 13 febbraio 2022) Zogno. La galleria di Zogno è stata riaperta intorno a mezzogiorno di domenica 13 febbraio, dopo che era stata chiusa per alcune ore nella mattinata. A causare la chiusura della galleria – inaugurata solamente pochi mesi fa – è stato un problema tecnico al sistema di rilevazione delle temperature interne. I cartelloni luminosi allo svincolo sud indicavano “Incendio in galleria” e la sbarra aveva bloccato il transito in salita appena all’ingresso del primo tunnel. Non c’è stato nessun incendio. Il sistema ha rilevato un aumento di temperature ed è scattato il blocco. Sul posto sono intervenuti i tecnici manutentori per cercare di risolvere il problema riconducibile al cavo termosensibile che si sarebbe surriscaldato facendo scattare le misure di blocco ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022). Ladiè stataintorno a mezzogiorno di domenica 13 febbraio, dopo che era stata chiusa per alcune ore nella mattinata. A causare la chiusura della– inaugurata solamente pochi mesi fa – è stato un problema tecnico aldi rilevazione delle temperature interne. I cartelloni luminosi allo svincolo sud indicavano “Incendio in” e la sbarra aveva bloccato il transito in salita appena all’ingresso del primo tunnel. Non c’è stato nessun incendio. Ilha rilevato un aumento di temperature ed è scattato il blocco. Sul posto sono intervenuti i tecnici manutentori per cercare di risolvere il problema riconducibile al cavo termosensibile che si sarebbe surriscaldato facendo scattare le misure di blocco ...

Advertising

webecodibergamo : Chiusa la galleria di Zogno: non funziona il sistema antincendio - Bergamonews : Galleria di Zogno chiusa: non funziona il sistema antincendio - BergamoNews - ValBrembanaWeb : “Incendio”, gallerie di Zogno chiuse in salita. Ma nessun rogo. Sistema in tilt? -

Ultime Notizie dalla rete : Zogno sistema Ripresa economica, salute e sviluppo del territorio: il bilancio della Lombardia secondo Fontana ...disoccupati beneficiari attraverso Dote Unica lavoro Fase IV 33 milioni per azioni di sistema, ... Pontoglio - BS, Cassano d'Adda - MI, Ospedale di Monza - SP6, Vaprio d'Adda - MI, Zogno - BG, Pontevico ...

Apre la variante di Zogno e Percassi rilancia su San Pellegrino Questa mattina, 8 novembre alle 10, apre la variante di Zogno e nelle stesse ore i rappresentanti di Antonio Percassi incontrano l'amministrazione comunale ... E il progetto fotografava un sistema che ...

Riaperta la galleria di Zogno: nella notte in tilt il sistema antincendio L'Eco di Bergamo Chiusa la galleria di Zogno: non funziona il sistema antincendio La galleria di Zogno è chiusa salendo verso la Val Brembana ... Non c’è nessun incendio però: il sistema ha rilevato un aumento di temperature ed è scattato il blocco . Sul posto sono presenti i ...

Galleria di Zogno chiusa: non funziona il sistema antincendio Zogno. La galleria di Zogno è chiusa salendo verso la Val ... I vigili del fuoco non segnalano nessun intervento nella notte. A quanto risulta il sistema antincendio non funziona perfettamente ...

...disoccupati beneficiari attraverso Dote Unica lavoro Fase IV 33 milioni per azioni di, ... Pontoglio - BS, Cassano d'Adda - MI, Ospedale di Monza - SP6, Vaprio d'Adda - MI,- BG, Pontevico ...Questa mattina, 8 novembre alle 10, apre la variante die nelle stesse ore i rappresentanti di Antonio Percassi incontrano l'amministrazione comunale ... E il progetto fotografava unche ...La galleria di Zogno è chiusa salendo verso la Val Brembana ... Non c’è nessun incendio però: il sistema ha rilevato un aumento di temperature ed è scattato il blocco . Sul posto sono presenti i ...Zogno. La galleria di Zogno è chiusa salendo verso la Val ... I vigili del fuoco non segnalano nessun intervento nella notte. A quanto risulta il sistema antincendio non funziona perfettamente ...