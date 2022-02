WWE | Johnny Knoxville potrebbe avere un match a WrestleMania 38 – Spoiler

(Di domenica 13 febbraio 2022) La star di Jackass,ha recentemente preso parte al Royal Rumblee da qualche tempo è in faida con Sami Zayn. I due hanno avuto diversi confronti negli ultimi tempi con diversi segmenti che sono stati mandati in onda., ad esempio, ha sfasciato un bachetto con il merchandise di Zayn e soprattutto lo ha eliminato dalla rissa reale. Dal canto suo Sami si è presentato sul red carpet della premiere di Jackass Forever per rovinare la serata. Si apre, ora, un possibile scenario per38.titolato tra i due? L’imminente trasferta in Arabia Saudita per Elimination Chamber ha reso necessario procedere al registrazione del prossimo episodio di SmackDown che andrà in onda il 18 febbraio. Durante i taping si verificato un importante ...

Knoxville and Sami Zayn are in a feud and that isn't stopping. Johnny even raided WWE's LA pop-up shop to destroy some Zayn merchandise. The fact that Zayn's new t-shirt is a Jackass Forever parody ...Nelle ultime settimane, Johnny Knoxville ha avuto una rivalità con Sami Zayn. Durante le registrazioni della prossima puntata dello show blu (in onda il 18 febbraio), Zayn ha sconfitto Nakamura ...