WWE: In arrivo nuovo show di NXT? Registrato un nuovo nome (Di lunedì 14 febbraio 2022) La WWE ha depositato un nuovo marchio per NXT 2.0. Il marchio "NXT: Level Up" è stato depositato il 9 febbraio presso lo United States Patent and Trademark Office. Non sappiamo quale sarà l'uso di questo nome ma sembra chiari che si tratterà di un qualche format relativo all'universo che ruota intorno ad NXT. Se dovessimo fare qualche ipotesi potrebbe trattarsi del nuovo nome di 205 Live, che da qualche tempo si vocifera debba essere rinominato e che dopo i tanti licenziamenti di questi mesi è sostanzialmente diventato uno show di esibizione dei wrestler meno utilizzati di NXT. La WWE si è anche aggiudicata un altro copyright, quello del nome Joey Gonzalez, che potrebbe ...

