WWE: I fan si scagliano contro Charlotte dopo i tapings di Smackdown, ecco il motivo (Di domenica 13 febbraio 2022) La notizia che state per leggere è uno spoiler, dunque l’invito è a leggere altro qualora non vogliate scoprire cosa sia capitato. Detto questo, la scorsa notte la WWE ha registrato la puntata di Smackdown che andrà in onda settimana prossima prima del ppv Elimination Chamber. Una buona occasione per chiudere i conti delle storyline e infatti Charlotte e Ronda Rousey si sono trovate di fronte per un confronto acceso a cui hanno partecipato anche Naomi e Sonya Deville. Le accuse contro Charlotte Nel confronto si vede Ronda prendere per i capelli Charlotte e sbattere il suo viso contro il tavolo. La scena però è venuta male a causa, sembra, del selling amatoriale della campionessa. La cosa ha scatenato i fan su Twitter, a tal punto da accusare The Queen di aver botchato di ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 13 febbraio 2022) La notizia che state per leggere è uno spoiler, dunque l’invito è a leggere altro qualora non vogliate scoprire cosa sia capitato. Detto questo, la scorsa notte la WWE ha registrato la puntata diche andrà in onda settimana prossima prima del ppv Elimination Chamber. Una buona occasione per chiudere i conti delle storyline e infattie Ronda Rousey si sono trovate di fronte per un confronto acceso a cui hanno partecipato anche Naomi e Sonya Deville. Le accuseNel confronto si vede Ronda prendere per i capellie sbattere il suo visoil tavolo. La scena però è venuta male a causa, sembra, del selling amatoriale della campionessa. La cosa ha scatenato i fan su Twitter, a tal punto da accusare The Queen di aver botchato di ...

