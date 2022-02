With love, Gloria Calderon Kellett: "La mia è la storia di una famiglia che vuole capirsi e venirsi incontro" (Di domenica 13 febbraio 2022) La nostra intervista a Gloria Calderón Kellett e al cast di With love, la serie di Prime Video che segue diverse storie d'amore durante i giorni di festa. Tra i prodotti di intrattenimento in arrivo a cavallo di San Valentino troviamo With love, la serie di Prime Video che fa delle festività che scandiscono l'anno lo spunto per raccontare l'amore in tutte le sue forme. Creata da Gloria Calderón Kellett, With love segue la storia di quattro coppie tutte legate tra loro, le incontreremo per la prima volta in occasione della Vigilia di Natale e le seguiremo fino al Día De Los Muertos. Il cuore di questa storia, cosa che rende la serie ancor più speciale, è una grande ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 febbraio 2022) La nostra intervista aCalderóne al cast di, la serie di Prime Video che segue diverse storie d'amore durante i giorni di festa. Tra i prodotti di intrattenimento in arrivo a cavallo di San Valentino troviamo, la serie di Prime Video che fa delle festività che scandiscono l'anno lo spunto per raccontare l'amore in tutte le sue forme. Creata daCalderónsegue ladi quattro coppie tutte legate tra loro, le incontreremo per la prima volta in occasione della Vigilia di Natale e le seguiremo fino al Día De Los Muertos. Il cuore di questa, cosa che rende la serie ancor più speciale, è una grande ...

