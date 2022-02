Volley, Superlega 2021/2022: Modena sfiora la rimonta, ma Perugia prevale al tie-break (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile, la Sir Safety Conad Perugia supera al tie-break la Leo Shoes PerkinElmer Modena. 2-3 (20-25, 28-30, 25-18, 26-24, 13-15) il punteggio del match, che vede i Block Devils di Grbic, primi in classifica, imporsi ai danni degli uomini di Giani. Successo più sofferto del previsto per Perugia, che dopo aver vinto i primi due set spreca (soprattutto nel quarto) e rischia di essere rimontata. Il tie-break sorride però a Leon e compagni, che trovano la diciassettesima vittoria stagionale. Non riesce il bis a Modena, che la scorsa settimana aveva rimontato due set di svantaggio a ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato didimaschile, la Sir Safety Conadsupera al tie-la Leo Shoes PerkinElmer. 2-3 (20-25, 28-30, 25-18, 26-24, 13-15) il punteggio del match, che vede i Block Devils di Grbic, primi in classifica, imporsi ai danni degli uomini di Giani. Successo più sofferto del previsto per, che dopo aver vinto i primi due set spreca (soprattutto nel quarto) e rischia di essereta. Il tie-sorride però a Leon e compagni, che trovano la diciassettesima vittoria stagionale. Non riesce il bis a, che la scorsa settimana avevato due set di svantaggio a ...

