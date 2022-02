Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Vallefoglia espugna Trento, ok Bergamo e Roma (Di domenica 13 febbraio 2022) Tre i match valevoli per la 19^ giornata di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley andati in scena nella giornata di domenica 13 febbraio. Successo a sorpresa per il fanalino di cosa Bergamo, che a sorpresa supera in quattro set Perugia ed abbandona l’ultimo posto della classifica. 3-1 (25-23, 25-18, 14-25, 25-18) lo score del match. Ultimo posto che sarà occupato almeno per la prossima settimana da Trentino. La Delta Despar è infatti stata battuta in casa da Vallefoglia per 0-3 (19-25, 14-25, 19-25) ed ha subito la 16^ sconfitta stagionale. Infine, successo per Roma, che tra le mura amiche trionfa in quattro set ai danni di Chieri per 3-1 (26-24, 26-24, 21-25, 25-15). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Tre i match valevoli per la 19^ giornata diA1diandati in scena nella giornata di domenica 13 febbraio. Successo a sorpresa per il fanalino di cosa, che a sorpresa supera in quattro set Perugia ed abbandona l’ultimo posto della classifica. 3-1 (25-23, 25-18, 14-25, 25-18) lo score del match. Ultimo posto che sarà occupato almeno per la prossima settimana da Trentino. La Delta Despar è infatti stata battuta in casa daper 0-3 (19-25, 14-25, 19-25) ed ha subito la 16^ sconfitta stagionale. Infine, successo per, che tra le mura amiche trionfa in quattro set ai danni di Chieri per 3-1 (26-24, 26-24, 21-25, 25-15). SportFace.

Advertising

pesaronews : Serie B, cade in trasferta la Montesi Volley Pesaro: contro Loreto termina 3-1 - sportface2016 : #Volley, #SerieA1Femminile: #Vallefoglia espugna Trento, ok #Bergamo e #Roma - Piacenza_Online : La Canottieri Ongina va sotto poi reagisce: 3-1 al Valtrompia. Volley serie B maschile girone C. A Bovezzo tre punt… - DueMondiNews : ??Serie A1, Volley Bergamo 1991-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 ?Bergamo è più cinica ed ha la meglio in quattro… - ilbassanese : Serie B: la marcia dell'Olimpia Zanè ritorna trionfale, 3-0 schiacciante contro Aduna -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Acqua & Sapone incanta il Palazzo dello Sport di Roma con una vittoria da tre Volley 2021 - 2022 Serie A1 femminile Tabellino partita Roma Volley Club - Chieri '76 Volleyball Squadra in casa Roma Volley Club Squadra avversaria Chieri '76 Volleyball Una bella e concreta Acqua & ...

Bartoccini, Bergamo è più cinica e vince in quattro set Volley 2021 - 2022 Serie A1 femminile Tabellino partita Volley Bergamo - Wealth Planet Perugia Volley Squadra in casa Volley Bergamo Squadra avversaria Wealth Planet Perugia Volley VOLLEY BERGAMO 1991 ...

VOLLEY TRICOLORE VINCE COPPA ITALIA Lega Pallavolo Serie A Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Vallefoglia espugna Trento, ok Bergamo e Roma Tre i match valevoli per la 19^ giornata di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley andati in scena nella giornata di domenica 13 febbraio. Successo a sorpresa per il fanalino di cosa Bergamo, che a ...

Cade in trasferta la Montesi Volley Pesaro: contro Loreto termina 3-1 2' di lettura 13/02/2022 - Termina la lunghissima serie di vittorie della Montesi Volley Pesaro. Nel pomeriggio odierno, i biancorossi hanno affrontato in trasferta la NovaVolley Loreto nella 16esima ...

2021 - 2022A1 femminile Tabellino partita RomaClub - Chieri '76 Volleyball Squadra in casa RomaClub Squadra avversaria Chieri '76 Volleyball Una bella e concreta Acqua & ...2021 - 2022A1 femminile Tabellino partitaBergamo - Wealth Planet PerugiaSquadra in casaBergamo Squadra avversaria Wealth Planet PerugiaBERGAMO 1991 ...Tre i match valevoli per la 19^ giornata di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley andati in scena nella giornata di domenica 13 febbraio. Successo a sorpresa per il fanalino di cosa Bergamo, che a ...2' di lettura 13/02/2022 - Termina la lunghissima serie di vittorie della Montesi Volley Pesaro. Nel pomeriggio odierno, i biancorossi hanno affrontato in trasferta la NovaVolley Loreto nella 16esima ...