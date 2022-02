VIDEO Short track, Pietro Sighel cade nella finale dei 500 metri: sfumato il sogno podio (Di domenica 13 febbraio 2022) Una sfortunata caduta ha segnato il destino dell’azzurro Pietro Sighel nella finale dei 500 metri maschile di Short track ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il titolo olimpico è andato all’ungherese Shaoang Liu (campione del mondo nel 2021), conquistando meritatamente la medaglia d’oro, al comando della gara fin dall’inizio. Liu ha chiuso in 40.338, dietro di lui il russo Konstantin Ivliev (argento, 40.431) e il canadese Steven Dubois (bronzo, 40.669). L’azzurro Sighel, classe 1999, era al quarto posto quando, sfortunatamente, è caduto, a pochi metri di fatto dal traguardo finale; negli ultimi istanti di gara avrebbe senz’altro provato ad agguantare il gradino più basso del ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Una sfortunata caduta ha segnato il destino dell’azzurrodei 500maschile diai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il titolo olimpico è andato all’ungherese Shaoang Liu (campione del mondo nel 2021), conquistando meritatamente la medaglia d’oro, al comando della gara fin dall’inizio. Liu ha chiuso in 40.338, dietro di lui il russo Konstantin Ivliev (argento, 40.431) e il canadese Steven Dubois (bronzo, 40.669). L’azzurro, classe 1999, era al quarto posto quando, sfortunatamente, è caduto, a pochidi fatto dal traguardo; negli ultimi istanti di gara avrebbe senz’altro provato ad agguantare il gradino più basso del ...

Advertising

Eurosport_IT : FONTANA LEGGENDARIA ???? Rivivi lo splendido oro nello short track dell'azzurra che vale la 10a medaglia olimpica de… - RaiPlay : ?? SEI GRANDE ARIANNAAA ?? ???? Arianna è ORO! Primo a #Beijing2022 per l'Italia. Orgoglio Azzurro ????? ? ?? La finale… - bixie_short : RT @sofiabursin: qui mi avete persa #DomenicaIn - sportface2016 : #Pechino2022, gli highlights della finale dei 500 metri maschili di #ShortTrack: caduta per Pietro #Sighel (VIDEO)… - AEmilyHP : RT @Eurosport_IT: Oggi proprio non era giornata ?????? Italia a secco di medaglie nella giornata di domenica: l'ultima chance era per Pietro… -