VIDEO Monobob | la prima manche di Giada Andreutti alle Olimpiadi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Monobob

Eurosport IT

... SCI ALPINO: seconda prova discesa donne 04.00, BOB: seconda manchedonne 04.01, FREESTYLE: ...Player sarà disponibile anche su TimVision e che Discovery+ è già disponibile su Amazon Prime...... Michela Moioli), Italia 2 (Lorenzo Sommariva, Caterina Carpano) 03.10, BOB: prove 5 e 6...Player sarà disponibile anche su TimVision e che Discovery+ è già disponibile su Amazon Prime...Kaillie Humphries skipped the last day of women’s monobob training at the Beijing Olympics, letting the rest of the field know that her work was done. Oh, she was ready. Competing for the first time ...Historically there had only been three bobsledding events at the Winter Olympics - the two-man and four-man sledding events, and the two-woman sledding event.