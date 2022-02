VIDEO Italia-Svizzera 8-4 curling, Olimpiadi 2022: highlights e sintesi. Prima vittoria azzurra (Di domenica 13 febbraio 2022) L’Italia resta in corsa per le semifinali del torneo maschile di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Mattia Giovanella, sostituto di Simone Gonin, ha dato battaglia quest’oggi insieme a Joel Retornaz,Amos Mosaner e Sebastiano Arman. Il quartetto si è imposto contro la Svizzera con il risultato finale di 8 a 4. Gli azzurri hanno primeggiato sugli svizzeri, una performance che gli permette di restare agganciati alla difficile missione di passare alle semifinali. Si tratta della Prima sconfitta per gli elvetici che fino ad ora si erano imposti in tre occasioni. I terzi classificati negli ultimi Mondiali ed ai Giochi di PyeongChang 2018 si sono dovuti arrendere nonostante il favore del pronostico. Il National Aquatics Centre sorride ancora al Bel Paese a meno di una ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) L’resta in corsa per le semifinali del torneo maschile dialleInvernali di Pechino. Mattia Giovanella, sostituto di Simone Gonin, ha dato battaglia quest’oggi insieme a Joel Retornaz,Amos Mosaner e Sebastiano Arman. Il quartetto si è imposto contro lacon il risultato finale di 8 a 4. Gli azzurri hanno primeggiato sugli svizzeri, una performance che gli permette di restare agganciati alla difficile missione di passare alle semifinali. Si tratta dellasconfitta per gli elvetici che fino ad ora si erano imposti in tre occasioni. I terzi classificati negli ultimi Mondiali ed ai Giochi di PyeongChang 2018 si sono dovuti arrendere nonostante il favore del pronostico. Il National Aquatics Centre sorride ancora al Bel Paese a meno di una ...

