VIDEO | ECCO COSA HA DETTO INSIGNE DOPO IL GOL (Di domenica 13 febbraio 2022) La gioia – seppur momentanea – di avere sbloccato subito un match così importante è davvero difficile da contenere, specialmente per un napoletano doc come Lorenzo INSIGNE. Il suo sesto gol in campionato (tutte le reti sono arrivate su calcio di rigore) aveva un sapore particolare per il capitano azzurro, che non si è trattenuto DOPO aver scaraventato in rete il pallone dell’1-0. Infatti, oltre alla grande gioia personale e di squadra, con questa rete INSIGNE ha superato Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori all-time con la maglia del Napoli. #INSIGNE #napoliinter #seriea #lorenzoINSIGNE #napoli #sscnapoli #calcionapoli ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/2Gqb4kw » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 13 febbraio 2022) La gioia – seppur momentanea – di avere sbloccato subito un match così importante è davvero difficile da contenere, specialmente per un napoletano doc come Lorenzo. Il suo sesto gol in campionato (tutte le reti sono arrivate su calcio di rigore) aveva un sapore particolare per il capitano azzurro, che non si è trattenutoaver scaraventato in rete il pallone dell’1-0. Infatti, oltre alla grande gioia personale e di squadra, con questa reteha superato Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori all-time con la maglia del Napoli. ##napoliinter #seriea #lorenzo#napoli #sscnapoli #calcionapoli ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/2Gqb4kw » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: ...

Advertising

lucianonobili : “Per il compenso, non vanno messi i vostri nomi ma vanno trovate altre persone o società…se non ce la fate a filmar… - NicolaPorro : ?? Ecco a cosa ci hanno portato due anni di restrizioni e #greenpass: 'La voglia di libertà...'. Sentite cosa ha det… - RaiCultura : Ogni anno il #13febbraio si celebra, in tutto il mondo, la Giornata Mondiale della #Radio. Ecco in breve come è nat… - NRVZTO : RT @RSIsport: ?????? Le Olimpiadi sono anche queste, ecco la prima manche di gigante del giamaicano Benjamin Alexander, 38enne ex DJ nato in I… - Gerardo34988293 : RT @ITALO_GANG: ????ANDY XXL VS ME???? Con grande piacere ecco il mio nuovo lavoro con il grande cazzone italiano @ANDYXXL_IT un bel gioco tra… -