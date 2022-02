"Vicino alla beatificazione". De Luca umilia Fabio Fazio, imbarazzo in studio | Guarda (Di domenica 13 febbraio 2022) Siparietto tra Vincenzo De Luca e Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 13 febbraio. "Fazio lei cerca la rissa e non va bene perché si avviato sul percorso di beatificazione", dice il governatore della Regione Campania. E il conduttore, imbarazzato, ribatte: "Ha visto? Stia attento a prendermi in giro, la prossima volta vedrà". Il presidente campano rispetto alle "dichiarazioni del presidente della Lombardia, Fontana, e del sindaco di Milano, Sala", ha confessato: "Mi sono entusiasmato e mi sono detto: vedessi mai che hanno ragione, non ho mai avuto percezione di questo fiume di denaro verso la Campania. Le risorse servono per raggiungere questi tre obiettivi: riequilibrio sociale, territoriale e di genere. Obiettivi per non scivolare verso i Paesi del quarto mondo. Io ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Siparietto tra Vincenzo Dea Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 13 febbraio. "lei cerca la rissa e non va bene perché si avviato sul percorso di", dice il governatore della Regione Campania. E il conduttore, imbarazzato, ribatte: "Ha visto? Stia attento a prendermi in giro, la prossima volta vedrà". Il presidente campano rispetto alle "dichiarazioni del presidente della Lombardia, Fontana, e del sindaco di Milano, Sala", ha confessato: "Mi sono entusiasmato e mi sono detto: vedessi mai che hanno ragione, non ho mai avuto percezione di questo fiume di denaro verso la Campania. Le risorse servono per raggiungere questi tre obiettivi: riequilibrio sociale, territoriale e di genere. Obiettivi per non scivolare verso i Paesi del quarto mondo. Io ...

Ultime Notizie dalla rete : Vicino alla Crisi ucraina, sui media filo Cremlino i neonazisti di Kiev pronti a invadere il Donbass ... ripreso abbondantemente da giornali e tv: "Si preparano alla guerra per distruggere le repubbliche ... La Russia continua a sostenere di non aver la minima intenzione di invadere il Paese vicino e, in ...

La Turchia contro l'isteria occidentale: 'Devono stare attenti con la retorica di guerra' ...i paesi occidentali devono essere attenti alla loro retorica e alle dichiarazioni che alludono alla ... La Turchia ha seguito da vicino gli sviluppi della vicenda ed è in stretto contatto sia con Kiev ...

Dzeko: "Vicino alla Juve, poi l'Inter. Liverpool favorito ma vedremo" Tuttosport Crisi Ucraina, Zelensky: "Speriamo in diplomazia, ma pronti a tutto" L'Ucraina resta impegnata a una soluzione diplomatica della crisi con la Russia, ma ''siamo pronti a tutto''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dicendosi impegnato con i partner ...

Imbattibilità Strakosha, il portiere vicino alla top 10: il dato Contro il Bologna, Thomas Strakosha ha messo in fila il quarto clean sheet consecutivo. Il portiere della Lazio non subisce dal 67' del match con l’Inter e adesso punta a entrare nella top 10 dei ...

