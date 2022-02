Verona, Caprari: «Contento del mio ritorno. Nazionale? Vedremo» (Di domenica 13 febbraio 2022) Gianluca Caprari, attaccante del Verona, ha parlato dopo il netto successo ottenuto contro l’Udinese: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Gianluca Caprari ha parlato dopo Verona-Udinese. PARTITA – «Sono Contento di essere tornato. Non pensavo alle 200 presenze, ero solo concentrato sulla partita e penso di aver fatto bene». VITTORIA – «Sapevamo che era difficilissima. Affrontare l’Udinese è sempre problematico, il primo gol ci ha messo la strada in discesa. Poi siamo stati un po’ fortunati nel primo tempo ma nel secondo siamo venuti fuori». Nazionale – «Sono Contento del premio di miglior giocatore del mese. Penso a fare ancora bene, poi si vedrà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Gianluca, attaccante del, ha parlato dopo il netto successo ottenuto contro l’Udinese: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Gianlucaha parlato dopo-Udinese. PARTITA – «Sonodi essere tornato. Non pensavo alle 200 presenze, ero solo concentrato sulla partita e penso di aver fatto bene». VITTORIA – «Sapevamo che era difficilissima. Affrontare l’Udinese è sempre problematico, il primo gol ci ha messo la strada in discesa. Poi siamo stati un po’ fortunati nel primo tempo ma nel secondo siamo venuti fuori».– «Sonodel premio di miglior giocatore del mese. Penso a fare ancora bene, poi si vedrà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

