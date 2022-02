“Vagli a spiegare che è primavera”, il doc del collettivo bergamasco Sguardi di un certo genere (Di domenica 13 febbraio 2022) Tra performance e realtà, adolescenza e maturità, passato e presente: “Vagli a spiegare che è primavera”, il documentario di Sara Luraschi e Lucio Guarinoni, è un percorso lungo tre anni, iniziato a girare nel 2020, passato attraverso la pandemia tra complessità e nuove soluzioni artistiche, tra sensazioni intime e personali. Il film ripercorre le tappe di crescita del collettivo artistico Sguardi di un certo genere, un gruppo di adolescenti e giovani differenti per corpi, generi, orientamenti sessuali, provenienze socioeconomiche e culturali ma accomunati dalla condivisione di uno spazio artistico, un luogo dove far ricerca attorno al concetto di identità. Sguardi di un certo genere sarà disponibile in streaming ... Leggi su bergamonews (Di domenica 13 febbraio 2022) Tra performance e realtà, adolescenza e maturità, passato e presente: “che è”, il documentario di Sara Luraschi e Lucio Guarinoni, è un percorso lungo tre anni, iniziato a girare nel 2020, passato attraverso la pandemia tra complessità e nuove soluzioni artistiche, tra sensazioni intime e personali. Il film ripercorre le tappe di crescita delartisticodi un, un gruppo di adolescenti e giovani differenti per corpi, generi, orientamenti sessuali, provenienze socioeconomiche e culturali ma accomunati dalla condivisione di uno spazio artistico, un luogo dove far ricerca attorno al concetto di identità.di unsarà disponibile in streaming ...

L'unico che non ha i Brividi ... ma sono qualitativamente pessimi", uso il dono della sintesi, la gente leggerà "non vinceranno, sono pessimi", vagli poi a spiegare che avevi detto non una, ma addirittura due verità, che avrebbero ...

