Vaccino efficace contro tutte le varianti. I primi test sugli animali lasciano ben sperare

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 febbraio 2022) I risultati di uno studio preclinico condotto in modellidi topo indicano il potenziale profilattico di una nuova piattaforma vaccinale sviluppata da ricercatori ISSil SARS-CoV-2. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista Viruses e condotto dai ricercatori del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità ha dimostrato che questo nuovo approccio innovativo genera una risposta immunitariae duratura in topi infettati con SARS-CoV-2. Il metodo si basa su una nuova strategia che ha selezionato come bersaglio la proteina N, una proteina che al contrario della più nota spike coinvolta nello sviluppo degli attuali vaccini non mostra quasi nessuna mutazione tra leSARS-CoV-2 finora note. Il metodo con cui è usata in questo studio la proteina N genera inoltre una ...